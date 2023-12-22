Bursa'da Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü, 6 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

Yakup Karataş'ın bir otomobilden silahla ateş edilerek öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki otomobilin olay sırasında bölgede bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu araçlardaki 6 kişi, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alındı. Yakalananlardan Batuhan K. (27) ve Tayfun E'nin (25) silahla ateş ettikleri, R.G. (27), K.K. (25), A.T. (47) ve E.T'nin (22) ise suça karıştıkları öne sürüldü.

Emniyetteki ifadelerinde olayın 150 bin liralık borç meselesi yüzünden yaşandığını söyleyen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, cinayete ilişkin çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda, yolda yürürken otomobille önü kesilen Karataş'a silahla ateş edildiği, bu kişinin yere yığıldığı görülüyor.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde 20 Aralık gecesi silah sesleri duyan ve yaralanan bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuştu. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Karataş (28), müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.