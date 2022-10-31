Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da bir grup genç, istasyonda metro raylarına indi

Güncel Haberler

Bursa'da bir grup genç, istasyonda metro raylarına indi

BURSA'da metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuları da yanlarına çağırdı.

BURSA'da metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuları da yanlarına çağırdı. Olumsuz yanıt veren vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verilirken, gençler, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.

Olay 29 Ekim akşamı Bursaray'ın Nilüfer ilçesindeki Odunluk İstasyonu'nda meydana geldi. Metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuların da aşağı inmesini istedi. Bu çağrıya olumsuz cevap veren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.Diğer yolcuların ihbarı üzerine, güvenlik görevlileri tarafından Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verildi. Raylardaki grup, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title