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Bursa'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı kırsal Sadağı Mahallesi'nde Önder Çetin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Orhaneli İtfaiye Grup Amirliği ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Sadağı Mahallesi'nde Önder Çetin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orhaneli İtfaiye Grup Amirliği ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Orhaneli İtfaiye Bursa Bursa Yaşam Güncel Haberler

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