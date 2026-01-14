Haberler

Bursa'da bıçaklı kavga; 2 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kardeşin bıçakla yaraladığı M.A. ve B.Y., hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'da iki kardeşin bıçakla sırtından bıçakladığı M.A. ile B.Y. yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi'nde, bir spor tesisinin otopark bölümünde meydana geldi. A.Ş. ve E.Ş. kardeşler ile M.A. ve arkadaşı B.Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada iki kardeş, yanlarında bulunan bıçakla M.A. ve B.Y.'yi sırtından bıçakladı. Olay sırasında M.A.'ya ait otomobilin yan camı da kırıldı. Kanlar içinde yere yığılan iki arkadaş, çevredekiler tarafından özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

Görüntüler korkunç! Dev vinç trenin üzerine devrildi, onlarca ölü var
TV 8, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı! Resmen başvurdular
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası

Fethiye'de Galatasaray'a sıradışı soyunma odası
İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

Görüntüler korkunç! Dev vinç trenin üzerine devrildi, onlarca ölü var
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın

"Bunu sevmeyen kadından hemen ayrılın"
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var