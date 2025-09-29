Haberler

Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Veysel M. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili şüpheli Tunahan Ç. yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Turgutalp Mahallesi Kavaklaraltı Mezarlığı civarında, Veysel M. (26) ile Tunahan Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel M. (26) bacak ve sırtından bıçaklandı.

Ağır yaralanan kişi, yoldan geçen vatandaşlar tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ameliyata alınan Veysel M'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Tunahan Ç, polis ekiplerince Cerrah Mahallesi'nde yakalandı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
