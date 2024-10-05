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Bebek arabasıyla tırın altında kaldı, sürücü serbest bırakıldı

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Bursa'da 28 yaşındaki Yıldız Polat, bebek arabasıyla yürürken TIR'ın altında kalarak can verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. TIR şoförü Muzaffer U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da çocuğunun bulunduğu bebek arabası ile kaldırımda yürüdüğü sırada TIR'ın altında kalan 28 yaşındaki Yıldız Polat'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 28 Eylül'de öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki TIR, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla yürüyen Yıldız Polat'a çarptı. Polat, dorsenin altında kalırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız Polat, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken ağlayan bebeğini çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Muzaffer U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yıldız Polat'ın, bebeğinin bulunduğu arabayla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkış yapan TIR'ın tekerleğinin çarptığı ve yere düşen kadının aracın altında kaldığı görüldü.

Bebek arabasıyla tırın altında kaldı, sürücü serbest bırakıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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