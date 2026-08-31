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Bursa'da bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yalova- Bursa kara yolu Süpürgelik Mevkisinde O.A. (26) idaresindeki 16 BNR 368 plakalı otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan O.A. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA
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