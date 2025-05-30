Bursa'da Baltayla Öldürülen Genç İçin Soruşturma Başlatıldı

Bursa'da Baltayla Öldürülen Genç İçin Soruşturma Başlatıldı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın cinayeti ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kendilerine ait bağ evinde balta ile öldürülmüş halde bulunan Mustafa Karaman (25) cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Orhangazi ilçesinin kırsal Üreğil Mahallesi'nde oturan ve salı gününden bu yana oğlu Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası, gece saatlerinde kendilerine ait bağ evine gitti. Eve giren baba, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi. Cinayet aleti balta cesedin yanında bulunurken, Mustafa Karaman'ın cep telefonunu incelemeye aldı, yakınlarının ifadesine başvurdu. Ekipler, ifadelerden yola çıkarak ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mustafa Karaman'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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