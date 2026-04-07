Bursa'da 1'inci kat balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı

İnegöl ilçesinde 3 katlı bir binanın balkonundan düşen 3 yaşındaki Sami A., ağır yaralandı. Dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuğun kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi.

Olay saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Sami A. iddiaya göre evin balkonunda oynadığı sırada demirlere tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine başının üzerine düşerek ağır yaralandı. Babası tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Sami A., ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

