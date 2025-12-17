Haberler

Kübra ile onu boğup intihar eden babası yan yana toprağa verildi

Kübra ile onu boğup intihar eden babası yan yana toprağa verildi
Güncelleme:
Bursa'da 28 yaşındaki Kübra Aybey'in babası Nazmi Aybey tarafından boğularak öldürüldükten sonra intihar ettiği olayda, baba ve kızın cenazeleri yan yana toprağa verildi. Aile üyeleri, olay öncesi Nazmi Aybey'in durgun olduğunu bildirdi.

BURSA'da, 3 katlı binanın giriş katındaki kızı Kübra Aybey'i (28) boğduktan sonra çatı katındaki dairede kendisini asan Nazmi Aybey (55) yan yana toprağa verildi.

Olay, 15 Aralık saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katındaki daireye giren yakınları, Kübra Aybey'i yatakta hareketsiz halde buldu. Aybey'in babası Nazmi Aybey ise çatı katında asılı bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından baba ve kızının cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ANNE-BABA ÜST KATTA, 3 KIZ KARDEŞ ALT KATTA YAŞIYORMUŞ

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi. Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalleli, olay akşamı ise anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu ifade etti.

BABANIN DURGUNLUĞU DİKKAT ÇEKMİŞ

Öte yandan akrabaları, Nazmi Aybey'in son zamanlarda durgun olduğunu, nedenini sormalarına rağmen bir şey söylemediğini öne sürdü. Yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını belirtti.

YANINDA YASTIK, YÜZÜNDE TIRNAK İZİ BULUNDU

Olaya ilişkin yapılan araştırma ve Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonuçlarına göre Nazmi Aybey'in kızını boğduğu, ardından intihar ettiği tespit edildi. Cesedinin yanında yastık bulunan Kübra Aybey'in yüzünde de tırnak izi saptandı.

Baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kübra Aybey ile Nazmi Aybey için Ovaakça Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kübra ile kendisini öldüren babası Nazmi Aybey, namazın ardından Ovaakça Mearlığı'nda yan yana defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title