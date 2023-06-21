Bursa'da avukat çift taşlı ve bıçaklı saldırıya uğradı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma davası devam eden Kıymet E. ile Kadir E.'nin (36) çocuğu İ.E.'nin (7) velayeti annesine verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla, avukat çift Aleyna Kübra Kanalcı ve Muharrem Kanalcı, yanlarında müvekkilleri Kıymet E. ile birlikte çocuğu teslim almak üzere polis merkezine gitti. İ.E., babasından alınarak annesine teslim edildi. Avukat çift, 06 CSC 619 plakalı otomobillerine, akrabaları Abdülbaki Kanalcı (62), müvekkilleri ve çocuğunu da alarak yola çıktı. Çiftin otomobillerinin önü, kendilerini takip eden baba Kadir E. ile kardeşleri Muhammet E. (29), Sadık E. (26) ve anneleri Fevziye E. (52) tarafından kesildi. Araca taş ve bıçaklarla saldıran Kadir E. ile annesi ve kardeşleri, avukat çifti darbettikten sonra çocuğu da alarak olay yerinden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alındı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.