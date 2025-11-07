Haberler

Bursa'da Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Orhaneli ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler şiir okudu ve sahne performansları sergiledi. Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, Atatürk'ün mirasına olan saygı ve bağlılığı vurguladı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve sahne performansları sergiledi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, millete bıraktığı eşsiz miras ve fikirleriyle her geçen yıl daha büyük bir saygı ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, onun gösterdiği çağdaş, bilimsel ve ilerici hedeflere ulaşma kararlılığımız tamdır. Bugün bu değerleri emek vererek hazırladıkları programla bizlere aktaran öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
