Bursa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol tel örgüyle bölündü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce iş yerlerine ulaşmak için arazilerini bölerek geçiş için alan oluşturan arsa sahiplerinin varisleri yıllar sonra ihtilaf yaşayınca yol, tel örgüyle ikiye ayrıldı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl önce arsa sahipleri aralarında anlaşarak arazilerinden feragat edip iş yerleri için yol açtı.

Zamanla asfaltı dökülen ve çıkmaz sokak görünümünü alan bölgenin varisleri arasında yıllar sonra anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine varislerin bir tarafı, kendilerine ait sınırı belirleyen kısmı tel örgüyle çevirdi.

Sokağın tel örgüyle ortadan ikiye ayrıldığı görünümü oluşan bölgede, iş yerlerine araçla yanaşmakta güçlük çeken kiracılar da sorunun çözülmesi istiyor.

Tel örgüyü çeken varislerden Ekrem Özsoy, AA muhabirine, söz konusu yolun 30 yıl önce karşı tarafla anlaşılıp arazilerden pay verilerek açıldığını anlattı.

Yolun iş yerlerine girip çıkmak için kullanıldığını ve çıkmaz bir sokak olduğunu belirten Özsoy, "Aradan kısa zaman geçtikten sonra karşı taraf, bu yolun sonunda bulunan ve tapusu ayrı olan iş yerimizin içinden de yol açılarak, tamamen açık bir sokak hale getirilmesiyle ilgili talepte bulunmuş." dedi.

Özsoy, dedelerinin karşı tarafın bu talebini reddettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"O dönem burasının kapatılması kararlaştırılmış ancak mal sahipleri tekrar anlaşmış ve 30 yıldır burası yol olarak kullanılmış. Daha sonra karşı tarafın mal sahipleri vefat etti. Onların varisleri de aynı konuyu yeniden gündeme getirdi. 'Madem yolu komple açmıyorsunuz, biz de kendimize ait yeri kapatırız' dediler. Yolun girişine bariyer koydular. Buradan geçmemizi istemediler. Bu işin sonunda kiracılarımız ve karşı taraf arasında münakaşa da yaşanmış. Bunun üzerine hoş olmayan durumlarla karşılaşmamak için tel örgüyü çekme kararı aldık."

Tel örgü çekilince her iki taraftaki kiracıların da olumsuz etkilendiğini vurgulayan Özsoy, "Nasıl çözülür sorusuna gelince bu konunun uzmanı birisi değilim. Ben ticaretle uğraşıyorum ama sanıyorum belediye devreye girip herhalde belediye çözecek. Çünkü biz oturup kendi aramızda uzlaşamadığımız için muhtemelen devlet bu konuda bize yardımcı olacak. Biz kendi aramızda konuşarak maalesef çözemedik problemi." ifadesini kullandı.

Bölgedeki iş yeri kiracılarından Ferhat Gül de yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Gül, "17 yıldır burada kiracıyım. Karşı taraf ilk önce kapı yaparak geçişimizi engelledi. Benim iş yeri sahipleri de daha fazla huzursuzluk çıkmaması için sınırları belli eden tel örgüyü çekti." diye konuştu.