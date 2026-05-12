Dere kenarında mahsur kalan 5 çocuğu, itfaiyeciler sırtlarında taşıyıp kurtardı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Deliçay Deresi'nin taştığı ve araçların geçişinde kullanılan bendin çöktüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı. Muhtar, yerleşim yerlerinde herhangi bir tehlike olmadığını açıkladı.

ARAÇLARIN GEÇTİĞİ BEND ÇÖKTÜ

Bursa'da Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Dokuz Gözeler mevkisinde mahsur kalan 5 çocuğun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı Deliçay Deresi taştı. Uludağ'daki karların erimesi ve yağışlar sonrası yükselen debi nedeniyle Karapınar ve Değirmenönü mahalleleri arasında araçların geçişi için kullanılan bend çöktü. Uludağ'ın kuzey yamaçlarındaki Derekızık mevkiinden doğan ve Nilüfer Çayı ile birleşerek Karacabey Boğazı'na dökülen çaydaki taşkın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'YERLEŞİM YERLERİNDE SIKINTI YOK'

Karapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır, yağışlar nedeniyle yükselen Deliçay Deresi'nin yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığını söyledi. Araç geçişi için oluşturulan bendin çöktüğü bölgedeki mahallelere ulaşımda sorun olmadığını belirtti.

Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Yüksel:

İyi ki bu çocuklar kurtulmuş tabii ama Bursa'da bu son yıllar sıcaklık da bir garip değil mi Uludağ'da karlar erken eritiliyor sanki daha önceki senelerde böyle olmuyodu bunun biraz iklim değişikliğiyle de ilişkisi var diye düşünüyorum

Haber YorumlarıIşın Öztürk:

geçen ay ben de benzer bir şey yaşadım derinin yanında dolaşırken suyu yükseldiğini gördüm çok tehlikeli bu tür yerler çocukları uzak tutmak lazım hepimizin sorumluluğu bu

Haber YorumlarıFatih Kılıçarslan:

Allah'a şükür çocuklar kurtuldu! İtfaiye erbaşlarımız gerçekten kahraman!

