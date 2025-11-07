Bursa'da Araç Hırsızlığı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 3 farklı araçtan hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 3 farklı araçtan hırsızlık yapılması üzerine Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin F.S. ile F.H. olduğunu tespit etti.

Adresleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.