Bursa'da evde yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

İnegöl ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında, aralarında çocuk bulunan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Baykoca Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Adem U.'yaa ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden aile bireyleri, daireden güçlükle çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Polisin, yangınla ilgili soruşturması srüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
