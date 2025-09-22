Haberler

Bursa'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

İnegöl ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Zadeler Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çevredekiler durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahale ile söndürüldü. Çatı katında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

-Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
