Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Anne ve Oğlu Jilet İle İntihar Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bedensel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'in boğazını jiletle keserek öldüren, ardından aynı jiletle kendi boğazını da keserek yaşamına son veren anne Ümran Özmen ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

BURSA'da bedensel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'in boğazını jiletle keserek öldüren, ardından aynı jiletle kendi boğazını da keserek yaşamına son veren anne Ümran Özmen ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi E233 Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Ahmet Özmen, eşi Ümran ile bedensel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i banyoda kanlar içinde yatarken buldu. Baba Ahmet Özmen'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerinde boynunda kesik bulunan Yusuf Hakan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk müdahalesi yapılan anne Ümran Özmen ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği, ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Hakan Özmen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Tedaviye alınan Ümran Özmen de yapılan tüm müdahalelere rağmen, olaydan 5 saat sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Anne Ümran ve oğlu Yusuf Hakan Özmen, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan Hacı İbrahim Altan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Hakan Bursa Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri final mi yapıyor, İnci Taneleri bitiyor mu? #128250 31 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 31 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! #128220 Minnesota TW Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 31 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936 Sakaryaspor Bodrumspor maçı CANLI izle! (HD) 30 Mayıs Sakaryaspor Bodrumspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 30-31 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 30-31 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 30 Mayıs Perşembe yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 30 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Survivor kim kazandı? 30 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!
Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title