Bursa'da anahtarı üzerinde unutulan kargo aracını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtarı üzerinde unutulan kargo aracını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Güneştepe Mahallesi'nde araç sahibinin oğlu Ö.F.U, kargo bırakmak üzere adrese gittiğinde anahtarı kontak üzerinde bırakarak otomobili park etti. Teslimat esnasında araç çalındı.

Ekiplerin çalınan araca ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, aracın Yunuseli Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Yaşanan kovalamacanın ardından araç terk edilmiş halde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince kurulan özel ekip, 42 farklı noktada 100 saatin üzerinde kamera görüntüsü incelemesi yaparak araç içerisindeki çalınan malzemelerin bulunması ve şüpheli şahısların yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu 25 suçtan kaydı bulunan şüpheli S.A. ve 17 suçtan kaydı bulunan B.Ş. yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinde suçunu kabul eden şüphelilerin çaldığı 1 cep telefonu ve çok sayıda kargo ürünü ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Şüphelilere "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından 240 bin lira para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.A. ve B.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında dikkatlerden kaçmayan görüntü
Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı

Atatürk'e ait olmayan sözü ona atfedip kurum girişine astılar
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

Onlarca seyirci ringe girip boksörleri öldüresiye dövdü
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Hac yolunda hayatını kaybetti

Dualarla çıktığı yolda kutsal topraklara varamadan hayatını kaybetti