Bursa'da Anadolu'nun Göç Hikayeleri Dansla Anlatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Bursa Maarif Halk Dansları Topluluğu, 'Göçün İzinde-Anadolu'ya Uzanan Yol' gösterisi ile seyircileri etkilemeyi başardı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen etkinlikte, Anadolu'nun kadim göç hikayeleri dans ve müzik eşliğinde canlandırıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bursa Maarif Halk Dansları Topluluğu, "Göçün İzinde-Anadolu'ya Uzanan Yol" gösterisini sanatseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteri, Özer Yılmaz tarafından yönetildi.
Programda Anadolu'nun kadim göç hikayeleri, dans ve müzik eşliğinde sahneye taşındı.
Gösteride geleneksel kıyafetler kullanan dansçılar, sanatseverlerin beğenisini topladı.
Gecenin sonunda seyircileri selamlayan topluluk uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel