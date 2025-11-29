Bursa'da Alzheimer Hastası 80 Yaşındaki Adamın Kayıp Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Evciler Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Abi'den dünden beri haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarla bölgede AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, JAK, İHH, NAK, AKUT, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Afet İşleri, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), Mudanya 911 Arama Kurtarma, ANDA, İyilikte Buluşan Afet Gönüllüleri (İBAG), Çelebi Arama Kurtarma ve İnegöl Doğal Afetler Kurtarma Derneği (İNDAK) köpekli arama kurtarma ekibinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Evciler Mahalle Muhtarı Hüseyin Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mustafa amcamız sabah saatlerinde evden çıkıyor ve geri dönmüyor. Akşam saatlerinde durum tarafıma bildirildi. Köylülerimizle birlikte arama yaptık ancak sonuç alamadık. Bunun üzerine jandarmaya haber verdik. Tüm ekipler bölgede yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Şu ana kadar kendisine ulaşılamadı, aramalar devam ediyor. İnşallah hayırlı bir haber alırız." diye konuştu.