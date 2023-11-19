Bursa'da alkollü sürücünün kontrolünden çıkan araç zeytin ağacına çarptı

Bursa'da alkollü olduğu iddia eden sürücünün kontrolünden çıkan araç, zeytin ağacına çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Orhangazi-İznik Karayolu Boyalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyir halindeki 59 ABE 708 plakalı otomobil, iddiaya göre alkollü olan sürücüsünün idaresinden çıkarak yol kenarında bulunan zeytin ağacına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA