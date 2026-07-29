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Bursa'da alkollü araç kullanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Bursa'da alkollü araç kullanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında 1,99 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında 1,99 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki trafik uygulamasında 16 CNE 14 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Akkaya'nın yapılan kontrolde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücünün daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin işlemlerine uzun süre direnen sürücü, yaşanan gerginliğin ardından gözaltına alındı.

Sürücüye 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, üçüncü kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Gözaltına alınan Hüseyin Akkaya hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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