Bursa'da Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi İçin Çalışmalar Hızlandı

Bursa'da yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin planlanan tarihte açılabilmesi için çalışmalara hız verildiğini bildirildi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Hastane binasını gezen, çalışmaları yerinde inceleyen Gürkan ve beraberindekiler, burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürkan gazetecilere yaptığı açıklamada, 97 dönüm alana kurulu olan hastanenin hizmet alanının 265 bin metrekare olacağını söyledi.

Hastanenin acil servis bölümü tamamlandığında Bursa'nın en büyük acil servisi olacağını vurgulayan Gürkan, "19 Şubat itibariyle hastane inşaatının yeni firmaya devir teslimi yapılmıştı. Maalesef bir önceki firmanın aksatması ve işlerin bu kadar uzun sürmesi sebebiyle yeni bir ihaleye çıkılıp yeni firmaya ihaleyle teslim edildi. 19 Şubat'tan itibaren çalışmaya başladılar. Yaklaşık 300'e yakın personelle her gün çalışma yapılıyor. Kısmetse önümüzdeki aydan itibaren biraz daha bu sayıyı arttırarak daha fazla montajların bitmesi sağlanmış olacak." dedi.

Gürkan, ameliyathane, yoğun bakım ve diğer birimlerle alakalı bütün malzemelerin alındığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yer kaplamaları birçok ölçüde bitirilmiş. Bazı katlar artık teslim seviyesine kadar gelmiş. Yüzde 95-96'lık bir seviye bitmiş. Bizim için bir hastanenin tamamıyla teslim alınabilmesi için uygun bir ortam değil. Çünkü bazen yüzde 4'lük yapılacak olan imalat yüzde 40'a tekabül edebilir. Yüzde 4'lük kısım fiziki döşemeyle alakalı, kontrolle alakalı, testle ilgili süreçleri kapsıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte üstlenici firma, onları biraz daha hızlandırılacak. Binanın kuzey cephesi tarafındaki dış kaplamaları ve zeminle alakalı özellikle çevre düzenlemeleri de hemen hemen bitmeye yaklaştı. Şu an itibariyle de güney kısmındaki bölümde de kaplamalar devam ediyor. Çevre düzenlemeleri de hızlandırılmış durumda."

Binanın sol taraftaki 26-27 dönümlük açık otoparkın da zemin düzenlemelerinin ve tesviyelerinin yapıldığını ve o kısmın da bitmek üzere olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"İnşallah müteahhit firmamız hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ederse ödenekler de tam manasıyla zamanında geldiğinde hedef yıl sonuna doğru projeyi bitirmek, burayı teslim almak. Ondan sonra teslim ve hak edişlerle alakalı işlemler başlayacak. İnşallah hayırlısı olur. Biz çalışmaları yerinde gördük. Şantiye şefimize, proje sorumluluğumuza teşekkür ediyoruz. Çalışmalar gayet hızlı ve güzel gidiyor. İnşallah böyle devam ederse planlamış olduğumuz süreç içinde hastanenin teslim edileceğini ümit ediyoruz."

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin de hazır bulundu.