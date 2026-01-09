Haberler

Alacak kavgasında arkadaşını bıçakladı; 1 yaralı, 3 gözaltı

Güncelleme:
Bursa'da alacak meselesi yüzünden tartışan iki arkadaş arasında çıkan kavgada, Eren B. arkadaşını bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da alacak kavgasında Eren B. (21), arkadaşı Alican A.'yı (20) sol dizinden bıçaklayarak yaraladı. Kaçan Eren B. ile yanındaki 2 kişi, kısa süre sonra yakalandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi 4'üncü Kaya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarındaki alacak meselesini konuşmak için buluşan Alican A. ile Eren B., Nurullah Ö. (20), Mert K. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eren B., yanındaki bıçakla arkadaşı Alican A.'yı sol dizinden bıçakladı. Alican A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alican A. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Eren B. ile yanındaki Nurullah Ö. ve Mert K.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin yanında 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
