Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı

Bursa'da silahlı kavgada baba ve bir oğlu öldü, diğer oğlu ise yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kıraathanede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir baba ve bir oğlu hayatını kaybederken, diğer oğlu yaralandı.

  • Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Mutlu B., Zeki Yıldız, Semih Yıldız ve Melih Yıldız'a ateş açtı.
  • Olayda Zeki Yıldız ve Semih Yıldız hayatını kaybetti, Melih Yıldız yaralandı.
  • Jandarma ekipleri Mutlu B.'yi gözaltına aldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir şahıs, çıkan kavgada husumetli olduğu kişilerin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

KIRAATHANEDEKİ KAVGA BÜYÜDÜ

Kırsal Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden Mutlu B., iddiaya göre Yıldız ailesinin işlettiği kıraathanede 2 hafta önce bir kişiyle kavga etti. Yıldız ailesi kavgayı ayırdıktan sonra Mutlu B. olay yerinden ayrıldı.

Bu akşam saatlerinde Mutlu B'nin başka bir kıraathanede olduğunu öğrenen Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız kıraathaneye giderek Mutlu B'yi çıkarttı. Kısa süreli tartışmanın ardından kişiler arasında kavga çıktı.

BABA İLE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında belinden tabancayı çıkaran Mutlu B, Zeki Yıldız, Semih Yıldız ve Melih Yıldız'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Zeki Yıldız ve Semih Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Melih Yıldız'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Jandarma ekipleri olayın ardından Mutlu B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
