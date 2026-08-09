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İnegöl'de Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

İnegöl'de Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nin Sarıkayalar mevkisinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA
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