Bursa'da 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Festivali

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen 90'lar 2000'ler Türkçe Pop festivalinde Burak Kut, Yonca Evcimik, Hakan Peker, Nez, Çelik, Mansur Ark ile Kabus Kerim & Erci-E sahne aldı. Ünlü sanatçılar, Bursa'yı çok özlediklerini dile getirerek, nostaljik şarkılarıyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da 90'lar 2000'ler Türkçe Pop festivalinde yıldızlar geçidi

BURSA - Şarkılarıyla 90'lara damga vuran ünlü sanatçılar Burak Kut, Yonca Evcimik, Hakan Peker, Nez, Çelik, Mansur Ark ile Kabus Kerim & Erci-E, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Bursalılara nostalji dolu saatler yaşattı.

Sizi çok özledik

Bursa, önceki akşam 90'lı yılların yıldızlarını Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde ağırladı. Şarkılarıyla 90'lara damga vuran ünlü sanatçılar Burak Kut, Yonca Evcimik, Hakan Peker, Nez, Çelik, Mansur Ark ile Kabus Kerim & Erci-E, arka arkaya çıktıkları açık hava sahnesinde Bursalıları geçmişe götürdü. Ünlü sanatçılar. Bursa'yı çok özlediklerini dile getirdi.

'8.15 Vapuru', 'Abone' gibi şarkılarıyla hayatımıza renk katan Yonca Evcimik, konserlerin startını verdi. Dans şovlarıyla ve enerjisiyle kendisine hayran bırakan sanatçı, Bursa'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

'Maalesef', 'Gazla Gitsin', Sana Demedim mi?' şarkılarıyla ve sahne performansıyla unutulmayan isimlerden biri olan Mansur Ark, nostalji rüzgarı estirdi.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Hercai', 'Meyhaneci' şarkılarıyla 90'lı yıllardan günümüze her şarkısı hit olan ünlü şarkıcı Çelik, Bursa'da keyifli anlar yaşattı. Sahnede ekip arkadaşlarından birisi ile idaaya giren ünlü şarkıcı, Bursa Açıkhava'yı dolduran binlerce dinleyici ve dinleyiciler arasında noterde görev yapan bir dinleyicinin eşliğinde kazanarak keyifli sohbetlerin odağı oldu. Hızını alamayan ünlü şarkıcı seyircilerin arasına girerek şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirdi.

1995 yılında Almanya'da kurulan ve büyük ilgi toplayan Türk rap grubu Cartel'den Kabus Kerim ve Erci E, Bursalı dinleyicilerine unutulmaz bir müzik keyfi yaşattı. 'Cartel', 'Bin Arabama', 'Araba Yok' gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendiren ikili, büyük beğeni topladı.

2000'li yılların başında 'Sakın Ha' ve 'Her şey Boş' şarkılarıyla adını duyuran ve danslarıyla 'Yerli Shakira' olarak kısa sürede popülerliğini arttıran güzel şarkıcı Nez, Bursa Açıkhava sahnesinde Bursalı müzikseverlerle buluştu. Sempatik tavırları ve danslarıyla büyük ilgi gören Nez, şarkılarının yıllar geçse de herkesin dilince olmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Pop müziğin efsane isimlerinden Burak Kut oldu. Yılların eskitemediği bebek yüzlü sanatçı, söylediği şarkılarla hayranları tarafından ayakta alkışlandı. 'Benimle Oynama' şarkısıyla çıktığı sahnede performansıyla göz dolduran Burak Kut, seyircilerle birlikte sahnelediği interaktif müzik şovu ve söylediği 'Yaşandı Bitti' şarkısıyla büyük beğeni topladı. Duygu yüklü parçası 'Bebeğim' şarkısına izleyenler telefon ışıklarıyla eşlik etti.

Geçtiğimiz yıldan bu yana saplantı hayranı ile başı dertte haberleriyle magazin dünyasında ismini sıkça duyduğumuz Şarkıları ve danslarıyla bir döneme damgasını vuran Hakan Peker, dinleyicileri adeta büyüledi. 'Karam' 'Unutmadım Seni' adlı dillere pelesenk olarak şarkılarını seslendiren Peker, Bursa'yı çok özlediğini dile getirdi. Bursalı müzikseverlerin de özlem duyduğu Peker'in şarkılarına tüm Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce dinleyici eşlik etti.