Bursa'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurarak sorguladıkları bir kişiyi nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası ile yakaladı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak sorguladı.

Yapılan incelemede zanlının, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. olduğu belirlendi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
