Bursa'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurarak sorguladıkları bir kişiyi nitelikli cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası ile yakaladı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak sorguladı.
Yapılan incelemede zanlının, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. olduğu belirlendi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel