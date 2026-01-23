Haberler

Bursa'da 9 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde istihbarat aldı. Alınan bilginin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, oturma ya da çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 9 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

