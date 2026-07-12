Haberler

525 yıldır süren gelenek; kadınlar 1 günlüğüne köyü yönetiyor

525 yıldır süren gelenek; kadınlar 1 günlüğüne köyü yönetiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kozluören Mahallesi'nde 525 yıldır süren gelenekle kadınlar, bir günlüğüne muhtarlık ve esnaflığı devralırken, erkekler mehter takımıyla mahalle dışına çıkarıldı. Jandarma da erkeklerin girişini engellemek için nöbet tuttu.

BURSA'nın Kestel ilçesine bağlı 721 yıllık tarihe sahip kırsal Kozluören Mahallesi'nde 525 yıldır sürdürülen gelenekle kadınlar, 1 günlüğüne yönetime geçti. Muhtarın eşi muhtarlığı, bakkalın eşi esnaflığı devralırken; erkekler mehter takımıyla mahalle dışına çıkarıldı. Yağlı güreş şenlikleri ile eğlenen erkeklerin, mahalleye girmemesi için jandarma da nöbet tuttu.

Kestel ilçesine bağlı kırsal Kozluören Mahallesi'nde yapılan, geçmişi Osmanlı Dönemi'ne dayanan ve 'Kadınların 1 günlük saltanatı' olarak değerlendirilen şenlikler, bu yıl coşkuyla kutlandı. 'Kozluören Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği' kapsamında sabah saatlerinde çocuklar hariç tüm erkekleri mehter takımı eşliğinde mahallenin dışına gönderen kadınlar, yönetime geçti. Adet gereği yılda 1 gün köy muhtarının eşi muhtarlık işlerine bakarken, azaların eşleri ise kadın muhtara yardımcı oldu. Köyün temel gıda maddelerini karşılayan köy bakkalı ve kahvehaneyi, bir günlüğüne kadınlar işletiyor. Akşam saatlerine kadar mahalleye girişleri yasak olan erkekler ise zamanlarını mahalle dışında düzenledikleri güreş şenliklerini izleyip, gelen davetlileri ağırlamakla geçirdi.

'16 YIL YAPILAMAMIŞTI, 3 YIL ÖNCE TEKRAR BAŞLADIK'

Bugün Kozluören Geleneksel Yağlı Güreşleri'nin 525'incisini icra ettiklerini belirten Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "16 yıl yapılamamıştı, 3 yıl önce tekrar başladık. Tüm Bursa halkımızla birlikte oluyoruz burada. Bugünün diğer bir özelliği kadınlar, köy meydanına; erkekler de er meydanına diyerek köyü boşaltarak buraya geldik. 460'a yakın sporcumuz bugün burada. 31 tane başpehlivanımız burada. Edirne'den sonraki en büyük güreşlerden birini inşallah burada oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah seneye daha güzel, daha büyük organizasyonla vatandaşlarımıza, Bursa'mıza, Türkiye'mize duyuracağız hizmetimizi. Ben bugün buraya gelen vatandaşlarımıza, muhtarımıza, kooperatifimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde

Senatörün Türkiye'ye dair son sözleri gündem oldu
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

Kılıçdaroğlu'na bir büyük şok daha
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı

Milli parkta dehşet anları!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi'den hakeme ayar! Sarf ettiği cümle maçın önüne geçti
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi

Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan apar topar açıklama geldi
İstanbul'da infial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

İnfial yaratan olay! 3 çocuk kadına sokak ortasında kabusu yaşattı