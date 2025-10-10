Haberler

Bursa'da 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Bursa'da 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhangazi ilçesindeki 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle binada oturanlarla tahliye edildi.

Arapzade Mahallesi Zeytin Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Evde kimse bulunmazken, pencereden çıkan duman fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Bakan Yerlikaya'dan ehliyet yenileme için kritik uyarı: Son 21 gün, süre uzatılmayacak

Bakan Yerlikaya'dan sürücülere kritik uyarı: Yalnızca 21 gününüz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Bakan Yerlikaya'dan ehliyet yenileme için kritik uyarı: Son 21 gün, süre uzatılmayacak

Bakan Yerlikaya'dan sürücülere kritik uyarı: Yalnızca 21 gününüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.