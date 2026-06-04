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Bursa'daki operasyonlarda farklı suçlardan 4 şüpheli yakalandı

Bursa'daki operasyonlarda farklı suçlardan 4 şüpheli yakalandı
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Bursa'da düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Operasyonlarda 806 gram metamfetamin ve 169 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

BURSA'daki operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. ve H.A. ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Z.D. ve S.A. olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, H.D. isimli kişinin UYAP sorgusunda 'Silahla tehdit' suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Çalışmalarda H.A. isimli şüphelinin ise 'Nitelikli yağma'dan arandığı ve hakkında 12 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonları kapsamında ise Z.D. ve S.A. adlı şüphelilerin ikametlerinde; 806,59 gram metamfetamin ile 169,55 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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