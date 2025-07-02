Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem, Olumsuz Bir Durum Tespit Edilmedi

Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem, Olumsuz Bir Durum Tespit Edilmedi
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Bursa Valiliği, Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamada bulunarak, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum tespit edilmediğini bildirdi. Deprem anında yaşanan panik ise güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Bursa Valiliği'nden Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde saat 13.57'de, merkez üssü Gemlik olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Öte yandan, deprem sırasında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntının en fazla hissedildiği yerlerden olan Orhangazi ilçesinde bir sokaktan kameraya yansıyan görüntüde, dükkanlarının önünde oturan esnafın, sarsıntıyla birlikte yerlerinden panik içinde kalktıkları, binalardaki vatandaşların da sokağa çıktığı görüldü.

Telefon aksesuarı satılan bir dükkandan yansıyan görüntüde çalışanlar ile müşterilerin koşarak dışarı çıktığı, yine bir oto tamirciden yansıyan görüntüde ise yemek yiyen çalışanların, panikle masadan kalkıp, dışarı çıktığı görüldü.

Hasan BOZBEY/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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