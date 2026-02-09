Haberler

Bursa'da Çatı Katında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da 3 katlı binanın çatı katında başlayıp merdiven boşluğuna yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Meşe Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek merdiven boşluğuna yayıldı. Vatandaşlar hortumla su tutarak alevleri söndürmeye çalışırken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yarım saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
