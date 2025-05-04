Bursa'da 3 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu

Bursa'da 3 Aylık Bebek Beşiğinde Ölü Bulundu
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İnegöl ilçesinde 3 aylık bebek, beşiğinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ceset kesin ölüm sebebi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan aile, 3 aylık bebekleri Yunus K'yi beşiğine yatırıp uyuttu.

Bir süre sonra bebeğin hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, Yunus K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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