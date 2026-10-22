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Bursa'da 250 milyon lira alacak iddiasıyla ofise ateş açan İlyas B. gözaltına alındı

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Bursa'da 250 milyon lira alacak iddiasıyla ofise ateş açan İlyas B. gözaltına alındı
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Bursa Nilüfer'de bir inşaat firmasına demir tedarik eden İlyas B., 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini öne sürerek firmanın satış ofisine tabancayla ateş açtı. Satış ofisinde hasar meydana gelirken kaçan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı; sorgusu sürüyor.

BURSA'da bir inşaat firmasına demir tedarik eden İlyas B., 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini öne sürerek firmanın satış ofisine tabancayla ateş açtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'ndeki inşaat firmasının satış ofisinde meydana geldi. İnşaat firmasına demir tedarik eden taşeron firmanın sahibi İlyas B., 250 milyon lira tutarındaki alacağının ödenmediğini iddia edip satış ofisine geldi. İlyas B., yanındaki tabancayla satış ofisine ateş açtı. Silah sesleriyle panik yaşanırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Satış ofisinde hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli İlyas B.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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