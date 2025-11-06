Bursa'da 227 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 227 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak veya sahte alkollü içki üretiminin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Şüpheli K.T'nin ikametinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 227 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli K.T. işlemleri için emniyete götürüldü.