Haberler

Bursa'da 227 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 227 litre sahte içki ele geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 227 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak veya sahte alkollü içki üretiminin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Şüpheli K.T'nin ikametinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 227 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli K.T. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor

Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Ruslar bile peşindeydi! Musul petrolü o ilimizden mi doğuyor?
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Angelina Jolie'nin koruması askere götürülmek için gözaltına alındı

Angelina Jolie'nin koruması askere götürülmek için gözaltına alındı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Süper Lig şampiyonunda da oynamıştı! Hem adı hem yaşı sahte çıktı, ülkesinde tutuklandı

Süper Lig şampiyonunda da oynamıştı! Hem adı hem yaşı sahte çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.