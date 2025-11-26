Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin 2'nci kat balkonunda oynarken düşen 2 yaşındaki Veysel E., ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; 2'nci kattaki evinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Veysel E., dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çığlıkları duyan anne Eya E. (27) koşarak aşağıya inerken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veysel E., annesinin kucağında ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Veysel E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.