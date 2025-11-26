Haberler

Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düştü

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde evinin balkonunda oynarken düşen 2 yaşındaki Veysel E. ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun durumu kritik.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin 2'nci kat balkonunda oynarken düşen 2 yaşındaki Veysel E., ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; 2'nci kattaki evinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Veysel E., dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çığlıkları duyan anne Eya E. (27) koşarak aşağıya inerken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veysel E., annesinin kucağında ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Veysel E.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

