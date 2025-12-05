Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı
İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan iki firari hükümlü, emniyet güçleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. ile 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel