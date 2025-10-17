Bursa'da 15 Temmuz şehitleri için "253 hatim" programı düzenlendi

Haberler

Bursa'da "Her Ay 253 Hatim Programı" kapsamında 15 Temmuz şehitleri için gün boyu çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bursa Valiliği himayesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen program kapsamında, Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik "15 Temmuz" konulu konferans verildi. Bursa Müftülüğünce Ulu Cami'de hatim duası ve mevlit okutuldu.

Gaziler ve şehit ailelerinin katılımıyla bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gün boyu çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini andıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı tüm kurum yöneticilerine teşekkür eden Turunç, "Biz vatan sevgisinin imandan olduğuna, inancımız, kültürümüz gereği inanan insanlarız. Dolayısıyla 15 Temmuz'da yaşadığımız bu hain darbe girişiminin sonrasında da yaşadığımız müddetçe bu topraklara, bayrağımıza, milletimizin değerlerine sahip çıkacağız." dedi.

15 Temmuz gazisi Suat Avcı, vatanın ve milletin ilelebet var olması için şehit ve gazi olunduğunu vurguladı.

Gazilerden Abdurrahman Kafkas da 15 Temmuz'un yalnızca temmuz ayında anılmaması gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Vali yardımcıları Kadir Sertel Otcu ve Salih Altun ile şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
