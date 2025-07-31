Bursa'da 15 Temmuz İlkokulu Binası İçin Güçlendirme İhale Süreci Başladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Mart 2023'te boşaltılan 15 Temmuz İlkokulu binasının güçlendirme çalışmalarına yönelik ihale süreci başlatıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen resmi onayla, güçlendirme işlemleri için ilk somut adım atıldı.

Güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, söz konusu binada 15 Temmuz İlkokulu, Beşevler Anaokulu ve Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi aynı çatı altında eğitim verecek.

?Toplam 94 derslikten oluşacak yeni eğitim kompleksi sayesinde bölgedeki Ali Karasu İlkokulu ve Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu tekli eğitime geçecek. Ayrıca halihazırda Zekai Gümüşdiş Ortaokulu binasında faaliyet gösteren Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi kendi binasına taşınacak.

?Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Nilüfer ilçemiz için çok önemli bir ihtiyacını Sayın Bakanımıza ilettik. Talebimize Sayın Bakanımızın hassasiyet göstererek hızlı bir şekilde harekete geçilmesi şehrimiz adına bizleri son derece memnun etti. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'a, değerli Bursa milletvekillerimize ve sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

?Gürkan ayrıca inşaat sürecinin hızlı ve titiz şekilde ilerleyeceğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Hem fiziki kapasiteyi artıracak hem de eğitimde fırsat eşitliğini destekleyecek bu proje sadece bir bina kazandırmak değil, Bursa'nın eğitim kalitesini ve imkanlarını büyütmek anlamına geliyor. Bursa'nızın her alanda hak ettiği hizmetleri alması için milletvekillerimizle birlikte hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."