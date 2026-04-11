Bursa'da "Bernarda" oyunu sahnelendi

Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun 'Bernarda' oyunu sahnelendi. Federico Garcia Lorca’nın eserinin Sibel Erdenk yönetiminde sahneye konduğu etkinlikte, oyuncular büyük ilgi topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun "Bernarda " oyunu sahnelendi.

Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, Federico Garcia Lorca tarafından kaleme alınan oyunu Sibel Erdenk yönetti.

Oyunda Başak Atalay Poyraz, Cemre Buse Akkaya, Burçin Yel, Beyza Topuz, Simge Uzun Ocak, Elmira Tuana Akçay, Ersen Ocak, Elif Arman, Şendal Yıldız, Doğu Kaan Daldı, Hacı Yusuf Alkan ve Efe Can Varol gibi oyuncular karakter rollerini üstlendi.

Gecenin sonunda oyuncu kadrosu ve yönetmen, Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
