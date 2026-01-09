Bursa'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 13 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere kalacak yer temin ettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin Osmangazi ilçesinde 2 farklı adreste düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 13 düzensiz göçmen ile bu kişilere kalacak yer temin eden 4 zanlı yakalandı.

Yapılan incelemelerde, düzensiz göçmenlerin kimliğinin bulunmadığı, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıklarını ve çalışmak için Bursa'ya getirildiklerini belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.