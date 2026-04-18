Bursa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., polis ekiplerince yakalandı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.T. isimli hükümlüyü gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 0,45 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan da işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı