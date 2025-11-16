Haberler

Bursa'da 11 Yaşındaki Çocuk Dereye Girerek Boğuldu

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte dereye giren 11 yaşındaki Hızır Ali Çetin kayboldu. Çocuğun cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından dere içinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dereye giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

İddiaya göre, Hızır Ali Çetin (11) ve arkadaşları Yenimahalle'deki Çambalı Deresi'ne gitti.

Arkadaşları, dereye giren Çetin'in bir süre sonra suda kaybolduğunu fark ederek, yakınlarına haber verdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Çetin'in yakınları dereye girerek, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere, ekiplerce Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA
