Bursa'da silahlı kavga iddianamesi: Polise meşru müdafaa

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının çıkışında, geçen yılın aralık ayında gerçekleşen silahlı kavgada Berk Keleş'in hayatını kaybetmesine, Önder Y'nin ise yaralanmasına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Berk Keleş'in olay günü gittiği mekanda hesap nedeniyle tartışma yaşadığı ve ardından taksi çağırılarak gönderilmek istendiği, bu sırada çalışan Önder Y'ye tabancayla ateş ederek yaraladığı belirtildi.

Keleş'in silahını iş yeri önünde toplanan kalabalığa doğrulttuğu, daha sonra tutuksuz sanık polis memuru M.S'nin yüksek sesle birkaç kez "dur polis" diye bağırarak müdahale etmeye çalıştığı, bu sırada taksinin durduğu, Berk Keleş'in araçtan inmeden polise doğru 2-3 el ateş ettiği, M.S'nin kendisini taksinin arkasına attığı iddianamede yer aldı.

M.S'nin Berk Keleş'e yine yüksek sesle polis olduğunu silahı bırakması gerektiğini söylediği ve araçtan inerek teslim olmasını söylemesine rağmen Keleş'in taksi içerisinden, polis memuru M.S'ye ateş etmeyi sürdürdüğü, bu sırada M.S'nin Berk Keleş'e doğru ateş edip, yaraladığı kaydedildi.

Silahla yaralanan Berk Keleş'in hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede M.S'nin görevinin gereklerine uygun olmak suretiyle hareket ederek, eyleminin meşru müdafaa hükümleri kapsamında kaldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasını, ancak hakkında meşru müdafaa hükümleri uygulanmasını istedi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde geçen yıl aralık ayında meydana gelen olayda, eğlence mekanına gelen Berk Keleş hesap nedeniyle tartışma yaşamış ve çalışan Önder Y'yi silahla yaralamıştı. Olaya müdahale eden polis memuru M.S. tabancayla ateş etmiş, açılan ateş sonucu Berk Keleş yaralanmıştı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları civardaki hastanelere kaldırmıştı.

Yaralılardan özel hastaneye kaldırılan Keleş, kurtarılamamış, olayın ardından gözaltına alınan M.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA