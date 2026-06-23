Haberler

Bursa Çevre Yolunda önce TIR, ardından otomobilin çarptığı yaya öldü

Bursa Çevre Yolunda önce TIR, ardından otomobilin çarptığı yaya öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan yayaya TIR çarptı. Savrulan yaya arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

BURSA Çevre Yolu üzerinde karşıya geçmeye çalışan yayaya TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya, arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya M.K. yönetimindeki 33 ZL 316 plakalı TIR çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaya, aynı yönde seyreden M.Y. idaresindeki 11 DY 133 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen yayanın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 600 bin TL'lik rüşvet karton bardak kolisinden çıktı

Baklava kutusundan sonra şimdi de bu! İçinden balya balya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

Kaçırılan İBB müdürünün ifadesinde bomba "İmamoğlu" detayı
Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, ikinci yarı başlamadı

Dünya Kupası'na yıldırım engeli! Tribünler boşaltıldı, maç başlamadı
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin

Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

Metroda başörtülü hemcinsine nefret kusan kadın için karar