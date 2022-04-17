Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Makedonya'da iftar verdi

BURSA (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle El Hilal Yardımlaşma Derneği tarafından iftar sofrası kuruldu.

İftara, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve beraberindeki heyetin yanı sıra TBMM ve Kuzey Makedonya Meclisi'nden milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çayır Belediyesi temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler, bürokratlar ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'daki tüm toplumları kucaklayıcı yaklaşımının her alanda devam edeceğinin altını çizdi.

Sekizkök, "Türkiye'mizin köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduğu Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimiz, bu toprakları İslamla şereflendiren atalarımızın yüzyıllar boyunca yaptığı gibi İslamiyeti günümüzde yaşatmaya devam etmektedir. Bu güzel birlik, beraberlik atmosferinin oluşmasını sağlamaktadırlar. Ramazan ayının toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin her zamankinden her daha fazla öne çıktığı müstesna bir dönem olduğunu ortaya koymaktadırlar. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bursalıların selamını ileterek, Bursa ve Üsküp'ün, her ne kadar sınırlar ayrılsa da gönül birliklerinin halen devam ettiği iki kadim şehir olduğunu vurguladı.

Özen, "Balkanlarda, özellikle Rumeli'de barışın tesisi ve devamı noktasında en fazla çabayı sarf eden ve bunu yaparken karşılık beklemeden tarihten aldığı bu kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirme adına yapan tek ülke var, tek lider var; o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve Recep Tayyip Erdoğan. Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimizin haklarının savunulması noktasında her alanda verdiğimiz mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi

Çelik ise belediye olarak ramazanı farklı etkinliklerle ihya ettiklerini belirterek, Bursa'da hissettikleri manevi atmosferi kardeş ülke ve şehirlere de yaymak istediklerinin altını çizdi.

Son 2 yıldır pandemi dolayısıyla ramazan geleneklerini yaşayamadıklarını dile getiren Çelik, "Bu amaçla Balkan coğrafyamızın farklı noktalarında yaşayan kardeşlerimizle, soydaşlarımızla, dindaşlarımızla iftar sofralarında hasret gidermek istedik. Bursa Büyükşehir Belediyemiz olarak sizlerle Türkiye arasında bir köprü olabiliyorsak ne mutlu bizlere." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Şehabi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküp Belediyesi ve Üsküp'e bağlı Çayır Belediyesi ile yıllar boyunca iş birliği halinde olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 800 kişilik açık hava iftarı düzenlemeyi planladıklarını ancak hava şartlarından dolayı kapalı bir mekanda 500 kişilik iftar verdiklerini söyleyen Şehabi, "Bu yıl 'Ramazan Birleştirir' sloganı altında tertip ediyoruz. Çünkü malumunuz ramazanda iftarlar birleştiriyor. Ramazanda iftarlar, milli mensubiyetleri farklı olan kişileri, farklı siyasileri bir arada, bir sofra üzerinde birleştiriyor." diye konuştu.

Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu da Çayır Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğinin pandemi sonrası daha da derinleşeceğini, iftar geleneğinin devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını vurguladı.