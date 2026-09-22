Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel'de 4 mahallede 11 bin 500 metrelik yolu yeniledi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesine bağlı 4 mahallede toplam 11 bin 500 metre uzunluğunda sathi kaplama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki yol ağının güçlendirilmesi amacıyla 17 ilçede çalışmalar sürdürülüyor.

Ağustos ayında il genelinde 106 kilometreden fazla sathi kaplama yapan ekipler, eylülde de ihtiyaç tespit edilen noktalarda çalışmalarına devam etti.

Bu kapsamda Kestel ilçesine bağlı Narlıdere, Kayacık, Nusretiye ve Gölcük mahallelerinde iç ve bağlantı yollarında sathi kaplama gerçekleştirildi.

Kullanım ömrünü tamamlayan ve yetersiz kalan toplam 11 bin 500 metre uzunluğundaki yollar yenilenirken, 7 metre olan yol genişliği de 10 metreye çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla kırsal mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA